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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Arbeiter betrachtet die Baustelle.
Auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels wurde ein 48-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt.
Tirol
02/11/2026
Arbeitsunfall

Drama auf Tunnel-Baustelle: Arbeiter (48) in Lebensgefahr

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagvormittag, 2. November, auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels in Tirol. Ein Arbeiter wurde von umstürzenden Betonelementen getroffen und lebensgefährlich verletzt.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Betonelemente stürzten auf Arbeiter

Am Montag, dem 2. November 2026, kam es gegen 10.20 Uhr auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels in Steinach am Brenner (Tirol) zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kippte außerhalb des Tunnels ein Stapel mit Betonelementen um und stürzte auf einen 48-jährigen Arbeiter. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Kollegen eilten zur Hilfe

Andere Arbeiter reagierten umgehend und entfernten die schweren Betonteile mithilfe eines Staplers. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Warum die Betonelemente umstürzten, ist derzeit noch unklar.

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