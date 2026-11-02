Drama auf Tunnel-Baustelle: Arbeiter (48) in Lebensgefahr

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagvormittag, 2. November, auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels in Tirol. Ein Arbeiter wurde von umstürzenden Betonelementen getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Betonelemente stürzten auf Arbeiter

Am Montag, dem 2. November 2026, kam es gegen 10.20 Uhr auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels in Steinach am Brenner (Tirol) zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kippte außerhalb des Tunnels ein Stapel mit Betonelementen um und stürzte auf einen 48-jährigen Arbeiter. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Kollegen eilten zur Hilfe

Andere Arbeiter reagierten umgehend und entfernten die schweren Betonteile mithilfe eines Staplers. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Warum die Betonelemente umstürzten, ist derzeit noch unklar.