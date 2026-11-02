Teure Zugfahrt von Wien nach Innsbruck: Bargeld in fünfstelliger Höhe weg

Ein 53-jähriger Engländer wurde am Montag während einer Zugfahrt von Wien nach Innsbruck bestohlen. Ein Unbekannter entwendete Bargeld in fünfstelliger Höhe aus seiner Tasche.

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Montag, dem 2. November 2026, in einem Railjet auf der Strecke von Wien nach Innsbruck. Ein bislang unbekannter Täter stahl einem 53-jährigen Engländer Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Geld aus Gepäckablage gestohlen

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen 11.28 Uhr und 16.02 Uhr. Der 53-Jährige hatte seine Umhängetasche auf der Gepäckablage über seinem Sitz verstaut. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar die Gelegenheit und entwendete das Bargeld aus der Tasche. Wie genau der Diebstahl ablief und ob der Täter während der Fahrt unbemerkt aussteigen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Innsbruck-Bahnhof laufen.