Viermal im Supermarkt eingebrochen: Drei Burschen (13, 14) unter Verdacht

Ein Supermarkt in Kufstein wurde innerhalb weniger Wochen viermal zum Ziel von Straftaten. Nun konnte die Polizei drei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren als Tatverdächtige ausforschen.

Nach mehreren Einbrüchen in einen Supermarkt in Kufstein konnte die Polizei drei jugendliche Tatverdächtige ausforschen.

Nach mehreren Einbrüchen in einen Supermarkt in Kufstein konnte die Polizei drei jugendliche Tatverdächtige ausforschen.

Ein Supermarkt in Kufstein (Tirol) wurde innerhalb weniger Wochen gleich viermal zum Ziel von Straftaten. Nachdem es im Oktober bereits zwei versuchte und einen vollendeten Einbruch gegeben hatte, wurde der Polizei am Montag, dem 2. November 2026, ein weiterer Einbruch gemeldet. Dieser hatte sich am späten Sonntagabend ereignet.

Drei Jugendliche ausgeforscht

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Kufstein, drei einheimische Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren als Tatverdächtige auszuforschen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei österreichische und einen ukrainischen Staatsbürger.

Ermittlungen laufen weiter

Wie hoch der entstandene Schaden ist und welche Gegenstände bei den Einbrüchen gestohlen wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei sind weiterhin im Gange.