Lkw kippt im Kreisverkehr um: Metallschrott kracht gegen Fahrzeug

Ein Lkw ist am Montag in einem Kreisverkehr in Zirl (Tirol) umgekippt. Dabei verteilte sich Metallschrott auf der Fahrbahn und traf ein weiteres Fahrzeug. Die Straße musste gesperrt werden.

Ein mit Metallschrott beladener Lkw kippte am Montag in einem Kreisverkehr in Zirl um. Die L11 musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Ein mit Metallschrott beladener Lkw kippte am Montag in einem Kreisverkehr in Zirl um. Die L11 musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, dem 2. November 2026, gegen 13.30 Uhr in Zirl (Tirol). Ein 57-jähriger Österreicher war mit einem Liefer-Lkw auf der L11 von Inzing kommend unterwegs, als er in den Kreisverkehr Zirl Nord/Ost einfuhr. Dort kippte das schwere Fahrzeug aufgrund einer Gewichtsverlagerung plötzlich um.

Metallschrott trifft anderen Lkw

Durch den Unfall stürzte der in einem offenen Container transportierte Metallschrott auf die Fahrbahn. Teile der Ladung prallten dabei gegen die Motorhaube eines Klein-Lkw. Dessen 47-jähriger Lenker war zur selben Zeit von Unterperfuss kommend im Schritttempo in den Kreisverkehr eingefahren. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt.

Straße musste gesperrt werden

Für die Bergung des umgestürzten Lkw musste die L11 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Zirl kümmerte sich um den ausgelaufenen Treibstoff, während die Straßenmeisterei Zirl anschließend die Fahrbahn reinigte.