Hausmeister bedient Kurzholzspalter und trennt sich Zeigefinger vollständig ab

Am späten Montagnachmittag ist es in Ried im Oberinntal (Tirol) zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 51-jähriger Hausmeister zog sich beim Brennholzspalten schwerste Handverletzungen zu.

Der ungarische Staatsbürger war am 2. November 2026 gegen 16.10 Uhr auf dem Areal eines Beherbergungsbetriebs mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei bediente er einen mit einem Fußpedal gesteuerten Kurzholzspalter. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 51-Jährige während des Arbeitsvorgangs mit der linken Hand zwischen den Spaltkeil und das eingelegte Holzstück.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Durch die Wucht der Maschine wurde dem Mann der linke Zeigefinger vollständig abgetrennt. Nach dem Unfall setzten Anwesende umgehend die Rettungskette in Gang. Rettungsdienst sowie die Crew des Notarzthubschraubers „Christophorus 5“ übernahmen die medizinische Erstversorgung direkt vor Ort. Im Anschluss wurde der Schwerverletzte zur weiteren operativen Behandlung in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen.