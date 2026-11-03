Messer-Drohung am Bergisel: 32-Jähriger in Innsbruck festgenommen

Ein Großeinsatz der Polizei im Bereich des Bergisels (Innsbruck, Tirol) endete am Montagabend mit der Festnahme eines 32-jährigen Österreichers und der Verhängung eines vorläufigen Waffenverbots.

Bei der Durchsuchung stellte die Polizei neben Messer und Schlagstock auch eine Airsoft-Waffe sowie Suchtgift sicher.

Bei der Durchsuchung stellte die Polizei neben Messer und Schlagstock auch eine Airsoft-Waffe sowie Suchtgift sicher.

Die Alarmkette war am 2. November gegen 18.11 Uhr durch den Hinweis eines aufmerksamen Radfahrers in Gang gesetzt worden. Diesem war der 32-Jährige auf dem Hohlweg aufgefallen, da er offen einen Schlagstock mit sich führte. Nur kurze Zeit später ging bei der Leitstelle ein weiterer Notruf ein: Ein 20-jähriger Österreicher meldete, von demselben Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Schlagstock, Airsoft-Waffe und Suchtmittel sichergestellt

Eine Polizeistreife leitete umgehend die Fahndung ein und konnte den Tatverdächtigen schließlich in der Nähe eines Abbruchhauses stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten ein beachtliches Arsenal sicher: Neben dem Messer und dem Schlagstock führte der Mann auch eine Airsoft-Waffe sowie eine geringe Menge Suchtmittel mit sich. Der Vorfall forderte zudem eine Verletzte: Eine Begleiterin des bedrohten 20-Jährigen zog sich mutmaßlich auf der Flucht Verletzungen zu und begab sich selbstständig zur Behandlung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol.

Frau verletzt – vorläufiges Waffenverbot verhängt

Das genaue Tatmotiv sowie die Schwere der Verletzungen der Frau sind derzeit Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen. Gegen den 32-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen; er wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt.