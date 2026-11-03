Dreister Diebstahl in Kematen: Täter schälen 500 Kilo Kabel direkt am Tatort

Ein ungewöhnlicher und arbeitsintensiver Coup beschäftigt derzeit die Polizei im Bezirk Innsbruck-Land: Unbekannte Täter sind am vergangenen Allerheiligen-Wochenende in ein ehemaliges Betriebsgebäude in der Industriezone von Kematen in Tirol eingedrungen und haben rund eine halbe Tonne Elektrokabel erbeutet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 30. Oktober, 17.00 Uhr, und Montagmorgen, 2. November, 08.00 Uhr. Die Einbrecher nutzten den Umstand aus, dass das Gebäude derzeit entkernt wird und sich im Umbau befindet.

Plastikreste am Tatort zurückgelassen

Vor Ort bot sich den Ermittlern ein bemerkenswertes Bild: Die Täterschaft hatte es offenbar rein auf das wertvolle Metall abgesehen. Mit mutmaßlich erheblichem zeitlichem Aufwand befreiten die Diebe die rund 500 Kilogramm Kabel noch direkt im Gebäude von ihrer Kunststoffisolierung. Während die Plastikreste am Tatort zurückgelassen wurden, transportierten die Unbekannten das freigelegte Kupfer unerkannt ab. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.