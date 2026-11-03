Katze verendete in den Flammen: Tragischer Dachstuhlbrand in Jochberg

Der Brand eines Dachstuhls in Jochberg (Bezirk Kitzbühel, Tirol) forderte am 1. November gleich mehrere Feuerwehren der Region. Die 78-jährige Bewohnerin wurde ins Krankenhaus gebracht, eine Katze kam in den Flammen ums Leben.

Die 78-jährige Bewohnerin des Hauses bemerkte die Flammen und versuchte zunächst couragiert, das Feuer im Alleingang zu löschen. Dabei zog sie sich den Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zu. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte der Rettungsdienst die Seniorin umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus ein. Inzwischen gibt es Entwarnung: Die Frau konnte die Klinik nach einer Untersuchung bereits wieder verlassen.

Drei Feuerwehren verhinderten Übergreifen

Für die Löscharbeiten rückten die Feuerwehren Jochberg, Aurach und Kitzbühel mit zahlreichen Einsatzkräften an. Durch ihren raschen und gezielten Löschangriff gelang es den Einsatzkräften, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf umliegende Gebäudeteile zu verhindern.

Katze überlebte den Brand nicht

Trotz des schnellen Eingreifens gibt es ein trauriges Opfer zu beklagen: Für eine im Haus befindliche Katze kam jede Hilfe zu spät, das Tier überlebte den Brand nicht. Am Gebäude entstand nach ersten Einschätzungen erheblicher Sachschaden. Die Ursache des Dachstuhlbrandes ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.