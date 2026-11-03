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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild zeigt eine vermummte Gestalt vor parkenden Autos.
Unbekannte haben ein Auto in Lienz beschädigt.
Lienz
03/11/2026
Hinweise erbeten

Fußtritte und Kratzer: Auto in Lienz von Vandalen beschädigt

In der Zeit zwischen 2. November 2026, ca. 16 Uhr, und 3. November 2026, ca. 7.20 Uhr beschädigten bisher Unbekannte einen, auf einem Parkplatz am Auenweg in Lienz abgestellten Pkw.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)
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Dabei wurde das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sowie vermutlich durch heftige Fußtritte gegen die hintere linke Fahrzeugtüre beschädigt. Die Schadenssumme dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Lienz unter der Telefonnummer 059133 7230 erbeten.

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