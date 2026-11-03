Fußtritte und Kratzer: Auto in Lienz von Vandalen beschädigt

In der Zeit zwischen 2. November 2026, ca. 16 Uhr, und 3. November 2026, ca. 7.20 Uhr beschädigten bisher Unbekannte einen, auf einem Parkplatz am Auenweg in Lienz abgestellten Pkw.

Dabei wurde das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, sowie vermutlich durch heftige Fußtritte gegen die hintere linke Fahrzeugtüre beschädigt. Die Schadenssumme dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. Zweckdienliche Hinweise sind an die PI Lienz unter der Telefonnummer 059133 7230 erbeten.