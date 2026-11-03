Brenner-Basistunnel: 48-jähriger Arbeiter stirbt nach furchtbarem Baustellen-Drama in Klinik

Auf der Baustelle des Brenner-Basistunnels (BBT) in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) hat sich am Montag ein schwerer Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang ereignet.

Der 48-Jährige wurde von einem Stapel mit Betonelementen getroffen.

Der 48-Jährige wurde von einem Stapel mit Betonelementen getroffen.

Gegen 10.20 Uhr kippte am 2. November 2026 im Freigelände der Baustelle ein Stapel mit Betonelementen aus bislang ungeklärter Ursache um und begrub einen 48-jährigen Arbeiter unter sich. Anwesende Kollegen reagierten sofort und befreiten den Mann mithilfe eines Gabelstaplers aus den schweren Betonteilen. Der 48-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Schweren Verletzungen in der Klinik erlegen

Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck transportiert. Trotz aller intensivmedizinischen Bemühungen erlag der Mann dort wenig später seinen schweren Verletzungen. Wie genau es zu dem Einsturz der Betonteile kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 14:33 Uhr aktualisiert