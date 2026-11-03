Kontrolle verloren: Klein-LKW rast ungebremst auf Kreisverkehr zu

Ein 59-jähriger Lenker verlor am Dienstag in Kundl (Tirol) die Kontrolle über seinen Klein-Lkw und fuhr ungebremst auf einen Kreisverkehr auf. Vermutlich war ein medizinisches Problem die Ursache.

Ein 59-jähriger Klein-Lkw-Lenker verlor in Kundl die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst auf einen Kreisverkehr auf.

Ein 59-jähriger Klein-Lkw-Lenker verlor in Kundl die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst auf einen Kreisverkehr auf.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, dem 3. November 2026, gegen 12.40 Uhr in Kundl (Bezirk Kufstein). Ein 59-jähriger Österreicher war mit einem Klein-Lkw, auf dem ein Anhänger transportiert wurde, auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Brixlegg unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils Lend verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr ungebremst auf einen Kreisverkehr auf.

Zeuge befreit Lenker aus Fahrzeug

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein medizinisches Problem zum Kontrollverlust geführt haben. Ein Zeuge reagierte sofort, leistete Erste Hilfe und befreite den 59-Jährigen aus dem Unfallfahrzeug. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Erheblicher Sachschaden entstanden

Durch den Unfall wurden sowohl der Klein-Lkw als auch mehrere Verkehrseinrichtungen erheblich beschädigt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der B171 zu wechselseitigen Verkehrsanhaltungen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarzt, die Straßenmeisterei sowie Beamte der Polizeiinspektion Kramsach. Nach Abschluss der Ermittlungen werden entsprechende Berichte an die zuständigen Stellen übermittelt.