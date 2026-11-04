Heunotstand in Tirol: Jetzt bangt Pferdeklappe um Versorgung der Tiere

Die Lage ist ernst: In der Pferdeklappe in Reutte (Tirol) wird das Futter für die Tiere zunehmend knapp. Der Österreichische Tierschutzverein schlägt deshalb Alarm und bittet dringend um Unterstützung.

Der bevorstehende Winter stellt die Pferdeklappe in Reutte vor große Herausforderungen. Wegen der Dürre im vergangenen Sommer ist die Heuernte laut Österreichischem Tierschutzverein nahezu um die Hälfte geringer ausgefallen. Das knappe Angebot treibt die Preise nach oben und erschwert die Versorgung der Tiere. Besonders problematisch: Noch ist unklar, ob genügend Futter für die kommenden Wintermonate beschafft werden kann.

Zehn Tonnen Heu pro Monat benötigt

Bis zu 28 Pferde können in der Einrichtung versorgt werden. Dafür werden jeden Monat mindestens zehn Tonnen Heu benötigt. Wie schwierig die Beschaffung mittlerweile geworden ist, zeigt die jüngste Lieferung. „Diese Woche haben wir 26 Heuballen mit rund sieben Tonnen von unserem langjährigen Lieferanten erhalten“, berichtet Hofleiterin Nicole Mayrhofer. Das Futter musste allerdings aus Ostdeutschland nach Tirol transportiert werden. Es stammt aus der Region Zwickau in Sachsen. Auch finanziell wird die Situation immer schwieriger. Während ein Heuballen zuvor 45 Euro kostete, waren bei der letzten Lieferung bereits 100 Euro fällig. Der Preis hat sich damit mehr als verdoppelt.

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Immer mehr Pferde brauchen Hilfe

Die angespannte Versorgungslage trifft nicht nur die Pferdeklappe selbst. Laut Tierschutzverein können sich zunehmend auch private Pferdehalter die hohen Futterkosten nicht mehr leisten. Immer mehr Besitzer möchten ihre Tiere deshalb abgeben. Die Folge: Die Warteliste für Neuaufnahmen in Reutte wird länger. Gleichzeitig könnte die Einrichtung bald gezwungen sein, vorerst keine weiteren Pferde aufzunehmen. „Wenn der Heunotstand anhält und die Preise so hoch bleiben, werden wir uns keine weiteren Aufnahmen von in Not geratenen Pferden mehr leisten können“, warnt Mayrhofer.

Tierschutzverein bittet dringend um Spenden

Vorrang hat nun, die bereits aufgenommenen Pferde sicher durch den Winter zu bringen. Dafür müssen rechtzeitig ausreichende Heuvorräte angelegt werden. Der Österreichische Tierschutzverein ruft deshalb zur Unterstützung seiner „Pferdeklappe Heu-Winterhilfe“ auf. Mit Spenden soll die Versorgung der Tiere trotz der hohen Futterpreise sichergestellt werden. Wer helfen möchte, findet weitere Informationen und die Spendenmöglichkeit unter tierschutzverein.at.