Italiener (33) überschlägt sich mehrmals mit seinem Auto in Osttirol

Ein 33-jähriger Italiener verlor im Defereggental die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich mehrmals an einer Waldböschung.

Ein 33-jähriger Italiener ist am Dienstag gegen 17:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Defereggental Straße verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Pkw von St. Jakob i.D. in Richtung Huben, als das Fahrzeug im Kurvenbereich auf dem Gemeindegebiet von St. Veit i.D. aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet.

Lenker kam ins Krankenhaus

Der Lenker verlor daraufhin die Beherrschung über den Wagen. „Dabei fuhr er gegen die Waldböschung, woraufhin sich sein Fahrzeug mehrmals überschlug“, ergänzt die Landespolizeidirektion Tirol. Der Fahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Totalschaden

Am Pkw entstand zudem ein Totalschaden. Die Straße musste für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden. Neben den Polizeikräften stand auch die Freiwillige Feuerwehr St. Veit i.D. im Einsatz.