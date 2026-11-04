Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
auf dem bild von 5min.at sieht man ein feuerwehrauto.
Am Pkw entstand ein Totalschaden.
Osttirol
04/11/2026
Polizei berichtet

Italiener (33) überschlägt sich mehrmals mit seinem Auto in Osttirol

Ein 33-jähriger Italiener verlor im Defereggental die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich mehrmals an einer Waldböschung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein 33-jähriger Italiener ist am Dienstag gegen 17:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Defereggental Straße verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Pkw von St. Jakob i.D. in Richtung Huben, als das Fahrzeug im Kurvenbereich auf dem Gemeindegebiet von St. Veit i.D. aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet.

Lenker kam ins Krankenhaus

Der Lenker verlor daraufhin die Beherrschung über den Wagen. „Dabei fuhr er gegen die Waldböschung, woraufhin sich sein Fahrzeug mehrmals überschlug“, ergänzt die Landespolizeidirektion Tirol. Der Fahrer zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Totalschaden

Am Pkw entstand zudem ein Totalschaden. Die Straße musste für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden. Neben den Polizeikräften stand auch die Freiwillige Feuerwehr St. Veit i.D. im Einsatz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at