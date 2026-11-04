Arbeitsunfall bei der Wartung einer Gondel: Mann stürzt von Leiter auf Betonboden

Bei Wartungsarbeiten an einer Gondelbahn in Hopfgarten im Brixental (Tirol) hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 43-jähriger Mann stürzte dabei mehrere Meter tief auf einen Betonboden.

Gegen 14.40 Uhr führten zwei einheimische Arbeiter im Alter von 40 und 43 Jahren planmäßige Wartungsmaßnahmen an einer Seilbahngondel durch. Nachdem der 40-Jährige die Oberseite der Kabine bereits über eine Anlegeleiter erreicht hatte, wollte auch sein Kollege hinaufsteigen. In diesem Moment rutschte die Leiter unvermittelt nach hinten weg. Der 43-Jährige verlor den Halt und stürzte aus rund drei Metern Höhe ungebremst auf den Betonboden.

Kollege alarmiert Einsatzkräfte und leistet Erste Hilfe

Sein Kollege reagierte geistesgegenwärtig: Er wählte umgehend den Notruf und leistete dem Verletzten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verunglückte mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. Über den genauen Grad seiner Verletzungen lagen vorerst keine weiteren Angaben vor.