E-Biker (68) stürzte kopfüber auf Asphalt: In die Klinik geflogen

Am Mittwochnachmittag kam es im Gemeindegebiet von Niederndorf (Bezirk Kufstein, Tirol) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Gegen 14.45 Uhr war der österreichische Staatsbürger am 4. November 2026 auf der Bergstraße talwärts unterwegs. Auf Höhe des dortigen Friedhofs verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge stürzte er kopfüber auf den Asphalt. Ein 48-jähriger Zeuge aus Deutschland reagierte geistesgegenwärtig: Er wählte umgehend den Notruf und leistete dem Verunglückten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Schwer verletzt

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 68-Jährige nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen neben zwei Streifen der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr Niederndorf, ein First Responder, ein Rettungswagen sowie die Besatzung des Rettungshubschraubers.