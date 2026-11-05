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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen wanderer am berg bei nacht.
Ein Weitergehen war zu gefährlich - der junge Mann stieg alleine ab.
Ehrwald
05/11/2026
Ermittlungen laufen

Bei eisigen Minusgraden: Ließ er sie einfach im kniehohen Schnee zurück?

Vergangenen Sonntag kam es auf der Zugspitze (Bezirk Reutte, Tirol) zu einer alpinen Notlage: Eine 17-Jährige wurde aus metertiefem Schnee befreit, während ihr 21-jähriger Begleiter alleine abstieg. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)
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Am Sonntag, den 1. November 2026, geriet eine 17-jährige Deutsche auf der Zugspitze (Gemeindegebiet von Ehrwald) im Tiroler Bezirk Reutte in Bergnot: Da sie im kniehohen Schnee stecken blieb und weder vor noch zurück konnte, setzte sie schließlich einen Notruf ab. Die Tour fand unter widrigen Bedingungen statt: Stellenweise herrschte Schneefall bei Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad. Während ihr Begleiter umkehrte, alarmierte die Jugendliche die Rettung. Wegen widriger Wetterverhältnisse konnte vorerst kein Helikopter aufsteigen, weshalb Einsatzkräfte der Bergrettung Ehrwald von der Zugspitzbahn-Bergstation zu ihr vordrangen.

Verdacht auf Gefährdung der körperlichen Sicherheit: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Schließlich gelang dem Polizeihubschrauber doch noch der Start. Die Jugendliche wurde gerettet und leicht unterkühlt per Rettungswagen ins Klinikum Garmisch transportiert, das sie nach einer Erstuntersuchung glücklicherweise unverletzt wieder verlassen konnte. Für den 21-Jährigen Begleiter könnte dieses Verhalten nun aber rechtliche Konsequenzen haben. Wie die LPD Tirol gegenüber 5 Minuten bestätigt, ermittelt das Bezirkspolizeikommando Reutte nun gegen den jungen Mann – Es besteht der Verdacht auf Gefährdung der körperlichen Sicherheit (§ 89 StGB).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 16:03 Uhr aktualisiert
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