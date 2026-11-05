Frau kommt heim: Einbrecher plündert gerade ihr Haus

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus nach Personen, die heute Vormittag in Jenbach (Tirol) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Am Vormittag des 5. November 2026 kam es in Jenbach (Bezirk Schwaz, Tirol) zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter drang gegen 11.00 Uhr in das Wohngebäude ein und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten. Bei dem Versuch, einen im Haus befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen, wurde der Einbrecher jedoch jäh gestört: Die Hauseigentümerin kehrte unerwartet zurück und betrat das Gebäude.

Dieb entkam durch offene Tür und flüchtete

Als der Mann die Rückkehr der Bewohnerin bemerkte, ergriff er unverzüglich die Flucht und entkam durch die soeben geöffnete Eingangstür ins Freie. Die umgehend alarmierte Polizei leitete eine großräumige Fahndung im Nahbereich ein, die bislang jedoch ohne Erfolg blieb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand weder Sach- noch Beuteschaden. Die Polizeiinspektion Jenbach bittet Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133 7252 entgegengenommen.