Falsches Krypto-Vermögen versprochen: Mann nimmt Kredit auf und verliert Riesen-Summe

Ein Mann aus Österreich ist Opfer von professionellen Anlagebetrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, brachten die Täter ihr Opfer dazu, einen Kredit aufzunehmen, um an ein angebliches Kryptowährungsguthaben zu gelangen.

Der Vorfall nahm bereits am 28. August seinen Lauf: Eine bisher unbekannte Person kontaktierte den Mann über einen gängigen Messengerdienst. Dabei wurde ihm vorgegaukelt, auf einer Krypto-Wallet liege ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag für ihn bereit. Um das vermeintliche Kapital freizuschalten, forderte der Unbekannte allerdings eine vorherige Gebühr, beziehungsweise Investition in niedriger fünfstelliger Höhe.

Online-Beantragung eines Bankkredits

Da der Mann die geforderte Summe nicht unmittelbar zur Verfügung hatte, boten die Täter dreist ihre Unterstützung an: Sie leiteten den Betroffenen Schritt für Schritt durch die Online-Beantragung eines Bankkredits. Nachdem das Darlehen genehmigt war, überwies der Gutgläubige das Geld auf das angegebene Konto. Als die versprochene Auszahlung des Krypto-Geldes auch Wochen später ausblieb und der Kontakt abbrach, erkannte der Mann den Betrug und erstattete Anzeige.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittlungen laufen über die Polizeiinspektion Imst. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ähnliche Kontaktaufnahmen erhalten haben, werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.