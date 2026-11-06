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/ ©BMI/Gerd PACHAUER
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Polizist kontrolliert ein Auto bei Nacht
Eine Raserin wurde am Donnerstag in Tirol aus dem Verkehr gezogen.
Oberndorf in Tirol
06/11/2026
Viel zu schnell

Lenkerin überholte Zivilstreife: Auto und Führerschein beschlagnahmt

Mit 100 statt 60 km/h: Eine 24-jährige Temposünderin überholte am Donnerstagabend eine Zivilstreife auf der Pass-Thurn-Straße in Oberndorf in Tirol.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Die Lenkerin fiel den Beamten im Gemeindegebiet von Oberndorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ins Auge. Sie überholte die Zivilstreife mit weit überhöhter Geschwindigkeit. „Im Zuge der Nachfahrt wurde unter anderem im Bereich einer 60 km/h eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit mehr als 100 km/h festgestellt“, heißt es vonseiten der Exekutive.

Auto beschlagnahmt

Im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol hielten sie die Frau schließlich an und unterzogen sie einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

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