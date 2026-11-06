Über 1.000 Verstöße: Große LKW-Kontrolle in Tirol sorgt für Aufsehen

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle in ganz Tirol hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt 221 Schwerfahrzeuge wurden überprüft. Für 24 Lenker war die Fahrt vorerst zu Ende.

Am Donnerstag (5. November 2026) führte die Tiroler Polizei zwischen 9 und 17 Uhr einen landesweiten Schwerpunktkontrolleinsatz im Schwerverkehr durch. Beteiligt waren unter anderem die Landesverkehrsabteilung, die Bezirkspolizeikommanden und das Stadtpolizeikommando Innsbruck. Unterstützung kam von Technikern des Landes Tirol und der ASFINAG. Kontrolliert wurde auf wichtigen Transitrouten wie der A12, A13 und S16 sowie auf mehreren Landesstraßen, darunter die Fernpass-, Reschen-, Loferer- und Zillertalstraße.

24 Lkw durften nicht mehr weiterfahren

Die Beamten überprüften insgesamt 221 Schwerfahrzeuge. Dabei standen unter anderem der technische Zustand, die Ladungssicherung, das Gewicht und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten im Mittelpunkt. Das Ergebnis: 24 Lenkern wurde die Weiterfahrt vorübergehend untersagt. Erst nach Behebung der jeweiligen Mängel beziehungsweise Herstellung des gesetzmäßigen Zustands durften sie ihre Fahrt fortsetzen. Bei drei Fahrzeugen waren die technischen Probleme so schwerwiegend, dass die Polizei wegen Gefahr in Verzug die Kennzeichen abnahm.

Hunderte Verstöße bei Lenk- und Ruhezeiten Besonders viele Beanstandungen gab es bei den vorgeschriebenen Arbeits- und Ruhezeiten der Fahrer. Allein in diesem Bereich registrierte die Polizei 784 Übertretungen. Dazu kamen weitere Verstöße: 125 wegen technischer Mängel, etwa an Bremsen, Reifen oder Beleuchtung

wegen technischer Mängel, etwa an Bremsen, Reifen oder Beleuchtung 22 wegen Überschreitung des erlaubten Gewichts

wegen Überschreitung des erlaubten Gewichts 9 im Zusammenhang mit Gefahrgut

im Zusammenhang mit Gefahrgut 2 wegen fehlender oder mangelhafter Ladungssicherung

wegen fehlender oder mangelhafter Ladungssicherung 153 weitere Übertretungen, unter anderem bei Fahrverboten und Ausrüstungsvorschriften Insgesamt wurden damit 1.095 Verwaltungsübertretungen festgestellt. Bei ausländischen Verkehrsteilnehmern hoben die Behörden zudem 147 Sicherheitsleistungen ein.

Manipulierte Aufzeichnungen und gefälschter Frachtbrief

Neben den Verwaltungsverstößen stießen die Ermittler auch auf mutmaßlich strafbare Handlungen. In vier Fällen sollen Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten manipuliert worden sein. Außerdem wurde ein Fall bekannt, bei dem ein gefälschter Frachtbrief offenbar dazu dienen sollte, ein bestehendes Lkw-Fahrverbot zu umgehen. Die Fälle wurden wegen des Verdachts der Beweismittelfälschung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Eine positive Nachricht gab es bei den Alkoholkontrollen: Sämtliche Alkoholvortests verliefen negativ.