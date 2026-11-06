Riskanter Plan: Wintersportler prallt gegen Felsbrocken – schwer verletzt

Ein 23-jähriger Deutscher wollte am Freitagnachmittag mit Skiern und Gleitschirm von einer gesperrten Piste abheben. Der Start missglückte, der junge Mann prallte mit gegen Felsbrocken.

Im Stubaier Gletscherschigebiet am Freitagnachmittag, dem 6. November 2026: Zwei in Innsbruck wohnhafte deutsche Wintersportler hielten sich im Skigebiet auf und wollten auf der präparierten, jedoch gesperrten Skipiste Nummer 17 mit Para- beziehungsweise Hängegleitern starten. Während ein 21-Jähriger seinen Startversuch noch rechtzeitig abbrach, zog sein 23-jähriger Begleiter den Startlauf durch. Auf Freeride-Skiern raste er die Piste talwärts, um den notwendigen Auftrieb zum Abheben zu generieren.

Flugversuch scheitert im Steilhang

In weiterer Folge verließ der 23-Jährige die präparierte Piste und fuhr direkt in einen steilen Hang im alpinen Gelände ein. Die Polizei berichtet: „Aus bislang unbekannter Ursache gelang es dem Mann nicht ausreichend an Höhe zu gewinnen und er prallte in einem flacheren Geländeabschnitt mit seinen Schiern gegen die dortigen Felsen.“ Danach „prallte er mit dem gesamten Körper gegen mehrere, große Felsbrocken.“

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Füßen, im Bereich des Beckens sowie an der Schulter. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle retteten die Pistenrettung und Beamte der Alpinpolizei den Schwerverletzten aus dem felsigen Gelände. Anschließend wurde er vom Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ direkt in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.