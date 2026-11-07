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/ ©Instagram/kitzski
auf dem bild von 5min.at sieht man eine skipiste am resterkogel.
Saisonauftakt am Resterkogel: Die ersten Schwünge des Winters sind da.
Kitzbüheler Alpen
07/11/2026
Ski-Spass

Frühstart: Erstes Skigebiet gibt Piste frei

Der Winter meldet sich zurück: Am Resterkogel (Tirol) startet die Skisaison mit den ersten geöffneten Pistenkilometern. Wintersportbegeisterte können ab sofort die Vorfreude in die Realität umsetzen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(249 Wörter)
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Als erstes Nicht-Gletscherskigebiet läutet KitzSki den Winter ein. Möglich wird der frühe Saisonstart durch Snowfarming: Am Resterkogel (Kitzbüheler Alpen, Tirol) steht Skifahrern an den Wochenenden ab sofort eine 600 Meter lange Piste zur Verfügung, während andernorts die Lifte noch stillstehen. Für den Auftakt steht die Piste Nr. 71 bereit. Für den reibungslosen Transport auf den Berg und direkt ins Skivergnügen sorgen die Panoramabahn II (G9) sowie der Resterkogel-Lift (G4), heißt es von Andreas Hochwimmer, Betriebsleiter der Resterhöhe.

Perfekt präpariert in den Frühstart

Am Kogel profitiert die Bergbahn Kitzbühel vom Konzept des Snowfarmings: Über den Sommer gelagerter Altschnee wurde im Herbst auf der Piste verteilt und sorgt schon jetzt für fahrbereite Bedingungen. Unterstützt wird die Unterlage inzwischen durch erste ergiebige Neuschneefälle. Während die Piste vor allem als Trainingszentrum für Nationalteams, Skischulen oder Clubs aus Tirol verwendet wird, wird sie dieses sowie nächstes Wochenende auch für alle Hobbysportler freigegeben.

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Unter der Woche für Kaderteams, am Wochenende für alle

Seit dem gestrigen 6. November 2026 lockt der Resterkogel alle Wintersportfans mit ersten Schwüngen auf die Piste 71. Erreichbar ist das Areal über die Panoramabahn II und den Resterkogel-Lift, bevor am 14. und 15. November das nächste offene Skiwochenende ansteht. Für die Bergbahn ist der frühe Auftakt ein klares Statement, um die Begeisterung für den Winter neu zu entfachen. Hochwimmer spricht von ausgezeichneten Verhältnissen.

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