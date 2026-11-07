Nach „Sieg Heil“-Rufen im Zug: Anklage gegen 21-Jährigen erhoben

Die rechtlichen Folgen nach den Vorfällen in der Zillertalbahn auf dem Weg zum heurigen Gauder Fest stehen fest: Gegen einen 21-Jährigen wurde Anklage erhoben, während ein 16-jähriger Tatverdächtiger eine Diversion erhält.

Wegen „Sieg Heil“-Rufen in der Zillertalbahn am Rande des diesjährigen Gauder Fests hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck Anklage gegen einen 21-Jährigen eingereicht. Das berichtet der ORF Tirol. Ein beteiligter 16-Jähriger kommt mit einer Diversion davon, während die Ermittlungen gegen die übrigen Verdächtigen mangels Beweisen eingestellt wurden bzw. ihnen keine Parolen nachgewiesen werden konnten.

Zahlreiches Foto-und Videomaterial gesichtet

Der Vorfall am 1. Mai 2026 zog umfassende Ermittlungen des Staatsschutzes (LSE) und der Staatsanwaltschaft nach sich. Ermittler sichteten dabei zahlreiches Foto- und Videomaterial aus der Zillertalbahn; eine gezielte Fotoveröffentlichung veranlasste zwei Jugendliche dazu, sich gemeinsam mit ihren Eltern zu stellen. Laut einer Aussendung vom Freitag standen zwar insgesamt acht Verdächtige im Fokus, sechs von ihnen konnte eine aktive Beteiligung (etwa durch NS-Rufe oder den Hitlergruß) allerdings nicht nachgewiesen werden.

Zwei Beschuldigte geständig

Zwei der Beschuldigten zeigten sich hingegen geständig und äußerten laut der Innsbrucker Staatsanwaltschaft bei ihren Vernehmungen Reue. Für den 16-Jährigen sieht die Anklagebehörde ein Diversionsangebot mit Probezeit und Auflagen vor. Konkret muss der Jugendliche an einem historischen Sensibilisierungsprogramm teilnehmen, zu dem üblicherweise auch der Besuch einer KZ-Gedenkstätte gehört.

21-Jähriger wegen Verdacht auf Wiederbetätigung angeklagt

Für den 21-jährigen Tatverdächtigen führt der Weg dagegen vor Gericht: Er wurde wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung angeklagt. Da er nach Erwachsenenstrafrecht beurteilt wird, lässt der Gesetzgeber aufgrund des hohen Strafausmaßes keine Diversion zu, teilte die Anklagebehörde mit. Da der Beschuldigte noch Einspruch erheben kann, ist die Anklage vorerst nicht rechtskräftig und ein Verhandlungstermin noch nicht anberaumt. Es gilt die Unschuldsvermutung.