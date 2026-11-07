Schwerer Verkehrsunfall: Auto landet auf der Seite – Insasse alkoholisiert

Ein Verkehrsunfall auf der Gerlosstraße (Tirol) löste am späten Freitagabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte aus. Ein Auto kippte auf die Seite, ein 49-jähriger Insasse wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 23.00 Uhr schlug am 6. November 2026 das automatische Notrufsystem „eCall“ Alarm und meldete der Polizei einen schweren Unfall in Gerlos (Bezirk Schwaz, Tirol). Als die Streife am Unfallort eintraf, bot sich den Beamten ein Bild der Zerstörung: Das Fahrzeug lag quer auf der Fahrbahn auf der Seite.

Unfallursache noch völlig unklar

Wie genau es zu dem Vorfall kam, liegt derzeit noch im Dunkeln. Unmittelbare Augenzeugen konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Auch die beiden Fahrzeuginsassen (ein 49-jähriger deutscher Staatsbürger und ein 35-jähriger Österreicher) konnten gegenüber den Beamten keine konkreten Angaben zum Unfallgeschehen machen. Wer von beiden zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Alkohol im Spiel: Verletzter ins Spital gebracht

Der 49-jährige Deutsche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt lieferte ihn die Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol ein. Ein dort veranlasster Alkotest verlief positiv. Der 35-jährige Österreicher verweigerte hingegen den Transport durch den Rettungsdienst; er gab an, sich bei Bedarf selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die B 165 zeitweise erschwert passierbar. Neben der Polizei standen die Freiwillige Feuerwehr Gerlos mit 15 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit einem Notarztwagen (NAW) und zwei Rettungstransportwagen (RTW) im Einsatz.