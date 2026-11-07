Unbekannte stehlen 180 Liter Diesel aus Traktor

In der Nacht auf Samstag stahlen zwei noch nicht identifizierte Täter eine große Menge Treibstoff aus einem Traktor. Sie wurden vom Sohn des Besitzers ertappt, und konnten flüchten.

Um kurz vor ein Uhr morgens wurde der Sohn eines Landwirtes auf zwei Personen aufmerksam, die von einem am Hof abgestellten Traktor Treibstoff abzapften. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten die beiden Täter mit einem dunklen Kombi mit slowakischem Kennzeichen. Insgesamt konnten sie etwa 180 Liter Diesel erbeuten, der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt in dem Fall.