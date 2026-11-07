Brenner-Basistunnel wurde Ziel von Hackerangriff

Hacker dürften sich bei einem Angriff auf die Betreibergesellschaft des Brenner-Basistunnels Zugang zu Daten verschafft haben. Es kursieren Vermutungen über den Urheber der Attacke.

Es ist nicht bekannt, ob es Verhandlungen mit den Angreifern gab.

Es ist nicht bekannt, ob es Verhandlungen mit den Angreifern gab.

Die Betreibergesellschaft des Brenner-Basistunnels, BBT SE, wurde Opfer eines Cyberangriffs, das bestätigte eine Unternehmenssprecherin gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Den Angreifern dürfte es wohl gelungen sein, auf Daten zuzugreifen. Daraufhin seien sofort die Sicherheitsprotokolle aktiviert worden.

Russisches Erpressernetzwerk im Verdacht

Laut Medienberichten wird vermutet, dass die russische Gruppe „Everest“ für den Vorfall verantwortlich ist. Das internationale Netzwerk soll Erpressungen im großen Stil betreiben. Zunächst werden Daten gestohlen, die dann gegen Lösegeldsummen freigekauft werden sollen. Ob es im Fall des Brenner-Basistunnels Forderungen oder auch Zahlungen gegeben hat wird von der BBT SE nicht beantwortet.