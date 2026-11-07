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/ ©pixabay.com
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt ein kaputtes Motorrad nach einem Unfall.
Der 63-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Hall in Tirol
07/11/2026
Rettung im Einsatz

Zusammenprall mit Auto: Motorradfahrer (63) verletzt

Am 7. November krachte auf der B171 in Hall in Tirol ein Motorradfahrer gegen ein Auto. Der 63-jährige Lenker des Zweirades wurde mit der Rettung ins Krankenhaus verbracht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Gegen Mittag wollte ein 44-Jähriger mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die B171 auffahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 63-Jähriger auf der Bundesstraße mit seinem Motorrad in Richtung Osten. Es kam zur Kollision, und der Motorradfahrer stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades, und wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.

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