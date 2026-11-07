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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at sieht man ein kind mit einem böller und eine hecke.
Der Bub versuchte mehrmals, den Feuerwerkskörper zu entzünden
Wörgl
07/11/2026
Dramatisch

Böller explodiert in Kinderhand: 11-jähriger Bub ins Krankenhaus geflogen

Ein schwerer Feuerwerksunfall ereignete sich am Nachmittag in Wörgl in Tirol. Ein Böller explodierte in der rechten Hand eines 11-Jährigen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Am Nachmittag des 7. November versuchte ein 11-jähriger Bub in Wörgl einen Böller zu zünden. Die ersten beiden Versuche schlugen fehl. Als er den Knallkörper zum dritten Mal zünden wollte, explodierte dieser in seiner Hand.

Schwere Verletzungen an Hand erlitten

Anrainer wurden durch den Knall und die Schreie des verletzten 11-Jährigen auf die Situation aufmerksam, und eilten zu Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Bub mit schweren Verletzungen an der rechten Hand in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Ein weiteres 9-jähriges Kind erlitt bei der Explosion ein Knalltrauma, und wurde zur Abklärung ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Zwei weitere Buben, acht und neun Jahre alt, blieben bei dem Vorfall unverletzt.

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