Auto überschlägt sich nach Crash mit Brückengeländer: Beifahrer verletzt

Ein 21-jähriger Autofahrer kam von der Straße ab und krachte gegen ein Brückengeländer. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein gleichaltriger Beifahrer wurde verletzt.

Der Pkw prallte gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Stillstand.

Der Pkw prallte gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Stillstand.

Am Samstag, dem 7. November 2026, gegen 21.20 Uhr war ein 21-jähriger slowakischer Staatsbürger mit seinem Auto auf der Gemeindestraße Schönau unterwegs. Er fuhr von Breitenbach am Inn in Richtung Angerberg, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam.

Auto bleibt auf dem Dach liegen

Der Pkw prallte gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Stillstand. Sowohl der 21-jährige Lenker als auch sein gleichaltriger slowakischer Beifahrer konnten das Unfallauto selbstständig verlassen.

Beifahrer ins Krankenhaus gebracht

Während der Autofahrer nach eigenen Angaben unverletzt blieb und eine medizinische Versorgung ablehnte, erlitt sein Beifahrer Verletzungen im Rückenbereich. Wie schwer diese sind, war zunächst unklar. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest fiel positiv aus. Wie hoch der gemessene Alkoholwert war, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.