18-Jähriger flüchtet nach Messerattacke mit Zug vor Polizei

Vor einem Fast-Food-Restaurant in Vomp eskalierte am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Jugendlichen. Ein 16-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete mit dem Zug.

Gegen 22.40 Uhr gerieten ein 18-jähriger Österreicher und ein 16-jähriger irakischer Bekannter vor einem Fast-Food-Restaurant in Vomp in Streit. Die Situation eskalierte: Laut Polizei zog der 18-Jährige ein Klappmesser und stach dem Jugendlichen damit in die rechte Hand. Zeugen verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte 16-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Wie schwer seine Verletzung ist, steht derzeit noch nicht fest.

Tatverdächtiger flüchtete mit dem Zug

Nach dem Vorfall ergriff der 18-Jährige die Flucht. Er fuhr mit einem Zug in Richtung Innsbruck. Die Polizei konnte den jungen Mann jedoch telefonisch erreichen und wenig später am Bahnhof Rum festnehmen. Anschließend wurde der Tatverdächtige zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion Schwaz gebracht. Warum die beiden Bekannten in Streit geraten waren, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei Schwaz dauern an.