Betrug im Internet: 87-Jähriger ist fünfstellige Geldsumme los

Ein unbekannter Täter kontaktierte den 87-jährigen Tiroler über einen Messengerdienst, und es soll laut der Landespolizeidirektion Tirol auch mindestens ein Telefongespräch gegeben haben. Dem 87-Jährigen wurden lukrative Anlagengeschäfte versprochen. Der Mann tätigte darauf vier Überweisungen auf ausländische Bankkonten. Ihm entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.