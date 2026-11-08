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Betrug im Internet: 87-Jähriger ist fünfstellige Geldsumme los
Betrüger im Internet konnten einem 87-jährigen Mann aus Tirol einen fünfstelligen Geldbetrag stehlen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
Ein unbekannter Täter kontaktierte den 87-jährigen Tiroler über einen Messengerdienst, und es soll laut der Landespolizeidirektion Tirol auch mindestens ein Telefongespräch gegeben haben. Dem 87-Jährigen wurden lukrative Anlagengeschäfte versprochen. Der Mann tätigte darauf vier Überweisungen auf ausländische Bankkonten. Ihm entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.
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