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/ ©Montage: Canva Pro
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann und Geld
Der Mann wurde von einem bisher unbekannten Täter kontaktiert.
Innsbruck
08/11/2026
Polizei ermittelt

Betrug im Internet: 87-Jähriger ist fünfstellige Geldsumme los

Betrüger im Internet konnten einem 87-jährigen Mann aus Tirol einen fünfstelligen Geldbetrag stehlen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Ein unbekannter Täter kontaktierte den 87-jährigen Tiroler über einen Messengerdienst, und es soll laut der Landespolizeidirektion Tirol auch mindestens ein Telefongespräch gegeben haben. Dem 87-Jährigen wurden lukrative Anlagengeschäfte versprochen. Der Mann tätigte darauf vier Überweisungen auf ausländische Bankkonten. Ihm entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.

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