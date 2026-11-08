Nach 100 Metern zum Stillstand gekommen: Lenkerin bei Unfall in Osttirol verletzt

Am Sonntagvormittag ist es auf der Felbertauernstraße (B108) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 39-jährige Pkw-Lenkerin Verletzungen zuzog.

Die österreichische Staatsbürgerin fuhr gegen 9:44 Uhr von Huben in Richtung Matrei in Osttirol, als sie in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache die Herrschaft über ihr Auto verlor. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich seitlich und blieb schließlich nach rund 100 Metern neben der Fahrbahn liegen.

HWS-Verletzung

„Die Lenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit Verdacht auf eine HWS-Verletzung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz verbracht“, schildern die Polizeibeamten der LPD Tirol.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Während der Erhebung des Unfallhergangs sowie der Bergungsarbeiten musste der Verkehr im betroffenen Straßenabschnitt wechselseitig angehalten werden. Neben einer Polizeistreife der Inspektion Matrei in Osttirol waren ein Rettungswagen, eine Notärztin sowie die Freiwillige Feuerwehr Matrei in Osttirol mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.