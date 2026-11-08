44-Jähriger überschlägt sich mit Auto, und verschwindet spurlos

Ein 44-jähriger Pole wich in der Nacht auf Sonntag einem Tier aus, und überschlug sich dabei mit seinem Auto. Er entfernte sich daraufhin vom Unfallort, und löste so eine großflächige Suchaktion aus.

Um neun Uhr morgens ging der Notruf in der Polizeizentrale ein. Eine Verkehrsteilnehmerin meldete ein Auto, das neben der Autobahnabfahrt Kramsach auf dem Dach lag. Polizeibeamte erkundeten die Unfallstelle, und stellten fest, dass der Lenker des Autos verschwunden war. Sofort wurde eine Suchaktion gestartet, auch ein Polizeihund und eine Drohne waren im Einsatz. Vorsorglich wurde auch die Rettung und ein Notarzt angefordert.

Lenker tauchte plötzlich auf

Gegen zehn Uhr erschien ein polnischer Staatsbürger an der Unfallstelle, er behauptete dass er der Fahrer des Autos gewesen sei. Laut seinen Angaben fuhr er um zwei Uhr morgens mit dem Fahrzeug auf der Abfahrt, als er plötzlich einem Tier ausweichen musste. Er verriss das Steuer, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend.

Kletterte aus Autowrack

Der 44-Jährige konnte sich anschließend selbst aus dem Auto befreien. Bei dem Aufprall erlitt er lediglich leichte Verletzungen, er suchte selbstständig medizinische Hilfe auf. Er wird nun wegen Fahrerflucht angezeigt.