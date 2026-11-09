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/ ©Yildiray Yücel Kamanmaz/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Ein missglücktes Parkmanöver in Kundl endete mit einem Schwerverletzten und hohem Sachschaden.
Kufstein
09/11/2026
Unfall

Auto raste rückwärts: 85-Jähriger bei Manöver schwer verletzt

Schwerer Unfall am Sonntagabend in Kundl: Ein 85-Jähriger wollte einer Autofahrerin beim Zurücksetzen helfen. Als der Wagen plötzlich anfuhr, wurde der Mann mitgeschleift und schwer verletzt ins Spital Kufstein eingeliefert.

von Lidia Sokolova Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Gegen 18.15 Uhr wollte eine 70-jährige Münchnerin ihr Auto in der Dorfstraße rückwärts lenken. Weil sie Schwierigkeiten hatte, legte ihr 85-jähriger Bekannter bei laufendem Motor durch die offene Fahrertür den Rückwärtsgang ein. Zeitgleich stieg die Lenkerin versehentlich von der Bremse.

Acht Meter mitgeschleift

Der Automatik-Wagen setzte sofort mit voller Wucht zurück, riss den 85-Jährigen rund acht Meter mit und krachte frontal in ein gegenüberliegendes Garagentor. Der Mann erlitt eine blutende Kopfplatzwunde sowie Brustverletzungen und wurde nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Enormer Sachschaden in Garage

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort lieferte der Rettungsdienst den ansprechbaren Patienten in das Bezirkskrankenhaus Kufstein ein. Durch die Wucht des Aufpralls wurden neben dem Unfallwagen auch das Garagentor sowie zwei darin abgestellte Fahrzeuge massiv beschädigt. Der Unfall wurde von der Polizeiinspektion Kramsach aufgenommen.

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