Hausbrand in Tirol: Jugendlicher bewahrt Pensionisten vor Flammen

Glück im Unglück bei einem Brand in Nassereith: Am Sonntagabend brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Ein 17-Jähriger handelte schnell und brachte einen 75-jährigen Bewohner rechtzeitig in Sicherheit.

Gegen 17.30 Uhr brach im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Nassereith das Feuer aus, als der 75-jährige Hausbesitzer seinen Kachelofen anheizen wollte. Eine daneben abgestellte Holzkiste fing Feuer und verrauchte das gesamte Gebäude. Passanten sahen die Rauchschwaden und schlugen sofort Alarm. Ein 17-Jähriger bewies Zivilcourage und lief in das verrauchte Haus. Er machte die Fenster auf, schloss die Türen und brachte den Pensionisten in der Küche in Sicherheit. Der Jugendliche konnte sich unverletzt über eine Leiter retten, während die Freiwillige Feuerwehr den Eigentümer über das Treppenhaus barg.

Ins Spital eingeliefert

Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung brachte der Rettungsdienst den Senior in das Krankenhaus Zams. Durch die rasche Hilfe konnte der Pensionist rechtzeitig gerettet werden, am Gebäude entstand nur geringer Sachschaden.