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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen orangen Gleitschirm auf einer Wiese.
35-Jährige bleibt, wegen Notlangung, mit Gleitschirm in einer Baumkrone hängen.
Schwaz
09/11/2026
Gleitschirmunfall

Gleitschirmpilotin hängt in 15 Metern Höhe im Baum fest

Nebel und fehlende Aufwinde zwangen sie zur Notlandung. Doch statt auf der Wiese landete eine 35-jährige Gleitschirmpilotin am Sonntag in Hart im Zillertal (Schwaz / Tirol) in einer Baumkrone. Die Bergrettung holte sie unverletzt.

von Sabine Rath Profilbild-Sabine Rath-Redakteurin-Österreich
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Kurz vor 17 Uhr startete die Frau gemeinsam mit ihrem Partner vom Wiedersberger Horn. Vom 2.127 Meter hohen Gipfel wollten die beiden mit ihren Gleitschirmen ins Alpbachtal fliegen. Doch es fehlte an Thermik, also an warmer, aufsteigender Luft, die Gleitschirme in der Höhe hält. Dazu kam dichter Nebel. Die Pilotin musste spontan den Kurs ändern und flog nach Süden. Auf einer Wiese auf rund 1.850 Metern Seehöhe wollte sie notlanden. Doch kurz davor verfing sich ihr Schirm in einem Baum. Die Frau blieb in 15 Metern Höhe hängen.Zehn Mitglieder der Bergrettung Kaltenbach rückten aus. Dank ihres raschen Einsatzes holten sie die 35-Jährige unverletzt aus dem Baum.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 08:45 Uhr aktualisiert
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