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/ ©Canva Montage
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Skifahrer der gestürzt ist und einen Snowboardfahrer.
Ein 50-jähriger Snowboarder und ein 13-jähriger Schifahrer kollidieren auf der blauen Piste.
Imst
09/11/2026
Unfall in Schigebiet

Unfall am Pitztaler Gletscher: Snowboarder verliert Bewusstsein

Am Sonntag kurz vor Mittag prallten ein 50-jähriger polnischer Snowboarder und ein 13-jähriger schweizer Schifahrer am Pitztaler Gletscher (Imst / Tirol) ineinander. Der Snowboarder war kurz bewusstlos und kam ins Krankenhaus.

von Sabine Rath Profilbild-Sabine Rath-Redakteurin-Österreich
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Die beiden waren gegen 11.40 Uhr auf der Piste Nummer 20 im Bereich Mittelberg unterwegs, als sie zusammenstießen. Die blaue Markierung bedeutet: Es ist eine leichte Piste. Der 50-jährige Pole stürzte und verlor kurz das Bewusstsein. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar.

Mit dem Motorschlitten ins Tal

Die Pistenrettung versorgte den Snowboarder an Ort und Stelle. Danach brachte sie ihn mit einem Motorschlitten zur Talstation. Von dort ging es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Mann hat Verletzungen an der Brust. Wie schwer sie sind, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls nicht bekannt ist, ob auch der 13-Jährige Schweizer verletzt wurde. Dazu gab es seitens der Polizei keine Meldung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 08:43 Uhr aktualisiert
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