Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau, die sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Sie wirkt verzweifelt. Dahinter sind Geldscheine zu sehen.
Eine Tirolerin wurde Opfer von Betrügern - dabei wollte sie nur etwas verkaufen.
Tirol
09/11/2026
Betrug

Tirolerin von „Käufern“ hinters Licht geführt: Auch Geld von Angehörigen weg

Nicht nur bei sich selbst sondern auch von den Konten von Angehörigen einer Tirolerin wurde Geld von unbekannten Betrügern abgebucht, nachdem die Frau etwas auf einer Online-Verkaufsplattform verkaufen wollte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Anfang November 2026 wollte eine Österreicherin einen Gegenstand auf einer Online-Verkaufsplattform verkaufen. Wenig später wurde sie von einem angeblichen Interessenten via Messengerdienst kontaktiert. Dieser forderte sie dazu auf, auf der Seite der Verkaufsplattform ihre Kontodaten einzugeben bzw. ihre Daten zu verifizieren. Der Link, den er ihr schickte, führte aber zu einer Fälschung der Seite.

Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich

Nachdem sie die Daten eingegeben hatte, wurden von ihrem Konto gleich mehrere Überweisungen durchgeführt. Auf der gefälschten Seite selbst sind jedoch nur Fehlermeldungen aufgeschienen, weshalb sie auch über die Onlinekonten von Angehörigen versuchte, eine Verifizierung hinzubekommen. Die Polizei berichtet nun: „Auch auf diesen Konten kam es zu missbräuchlichen Überweisungen durch die Täter.“ Insgesamt ist ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstanden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at