Tirolerin von „Käufern“ hinters Licht geführt: Auch Geld von Angehörigen weg

Nicht nur bei sich selbst sondern auch von den Konten von Angehörigen einer Tirolerin wurde Geld von unbekannten Betrügern abgebucht, nachdem die Frau etwas auf einer Online-Verkaufsplattform verkaufen wollte.

Anfang November 2026 wollte eine Österreicherin einen Gegenstand auf einer Online-Verkaufsplattform verkaufen. Wenig später wurde sie von einem angeblichen Interessenten via Messengerdienst kontaktiert. Dieser forderte sie dazu auf, auf der Seite der Verkaufsplattform ihre Kontodaten einzugeben bzw. ihre Daten zu verifizieren. Der Link, den er ihr schickte, führte aber zu einer Fälschung der Seite.

Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich

Nachdem sie die Daten eingegeben hatte, wurden von ihrem Konto gleich mehrere Überweisungen durchgeführt. Auf der gefälschten Seite selbst sind jedoch nur Fehlermeldungen aufgeschienen, weshalb sie auch über die Onlinekonten von Angehörigen versuchte, eine Verifizierung hinzubekommen. Die Polizei berichtet nun: „Auch auf diesen Konten kam es zu missbräuchlichen Überweisungen durch die Täter.“ Insgesamt ist ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstanden.