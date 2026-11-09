Tragödie im Karwendel: 21-Jährige stürzt 120 Meter in den Tod

Eine Bergtour im Karwendelgebirge nahe der Tiroler Grenze endete für eine 21-Jährige tödlich. Die junge Frau stürzte vor den Augen ihres Ehemanns rund 120 Meter über steiles Felsgelände ab.

Eine Bergtour im Karwendelgebirge, unweit der Tiroler Grenze, hat am Sonntagnachmittag (8. November) ein tragisches Ende genommen. Eine 21-jährige Urlauberin aus Deutschland war gemeinsam mit ihrem 25-jährigen Ehemann von Mittenwald aus zur Westlichen Karwendelspitze (2.385 Meter) aufgebrochen. Auf rund 2.000 Metern Seehöhe kam es schließlich zu dem tödlichen Unglück. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, herrschten oberhalb von 1.900 Metern bereits winterliche Verhältnisse.

Ehemann musste Unfall mitansehen

Gegen 15.30 Uhr dürfte die junge Frau an einer mit Drahtseilen gesicherten Stelle ausgerutscht sein. Sie stürzte daraufhin rund 120 Höhenmeter über steiles Felsgelände ab. Ihr Ehemann verlor sie während des Sturzes aus den Augen. Aufgrund des schwierigen Geländes konnte der 25-Jährige nicht zu seiner Frau absteigen und setzte umgehend einen Notruf ab.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph Murnau sowie zwei Flugretter der Bergwacht Mittenwald eilten zur Unfallstelle. Für die 21-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Ihr Ehemann wurde mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und dort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit konnte die Verstorbene am Sonntag nicht mehr geborgen werden. Die Bergung erfolgte schließlich am Montag (9. November) mithilfe eines Polizeihubschraubers. Die Alpine Einsatzgruppe West der Grenzpolizei Murnau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.