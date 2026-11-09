Bus gegen Auto: Drei Verletzte auf B171

Am 9. November fuhr auf der Tiroler Straße ein Bus auf ein Auto auf. Drei Personen wurden verletzt, zwei davon wurden ins Krankenhaus Innsbruck gebracht.

Um kurz vor halb sechs ereignete sich auf der B171 Tiroler Straße bei Thaur ein Auffahrunfall, in dem ein Auto und ein Bus verwickelt waren. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, acht weitere waren involviert, trugen aber keine Verletzungen davon. Es wurden zwei Rettungswägen, ein Notarztwagen und ein Einsatzleitfahrzeug zur Unfallstelle alarmiert, bestätigte die Leitstelle Tirol telefonisch gegenüber 5 Minuten. Auch Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Straße musste gesperrt werden, es kam zu kurzzeitigen Staus.