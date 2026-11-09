Traurige Nachrichten aus Osttirol: Der UEC Lienz nimmt Abschied von Dominik. Mit bewegenden Worten erinnert sich die Eislöwen-Familie an die gemeinsamen Jahre und die vielen Erinnerungen, die bleiben.

„Manchmal fehlen einem einfach die Worte.“ Mit diesem Satz beginnt ein emotionaler Abschiedsbeitrag des UEC Lienz auf Instagram. Die Eislöwen trauern um Dominik, der viel zu früh aus dem Leben geschieden ist. Die Trauer und der Schmerz über den Verlust sind in jeder Zeile spürbar. Mit persönlichen Worten nimmt der Verein Abschied von einem Menschen, der über viele Jahre Teil der Gemeinschaft war.

„Wünschen dir auf deiner letzten Reise von Herzen nur das Beste“

„Lieber Dominik, viel zu früh musstest du gehen. Wir wünschen dir auf deiner letzten Reise von Herzen nur das Beste.“ Besonders die gemeinsam verbrachte Zeit bleibt in Erinnerung. „Danke für die vielen gemeinsamen Jahre und all die Erinnerungen, die bleiben. Du wirst immer ein Teil unserer Eislöwen-Familie sein.“ In dieser schweren Zeit denkt der UEC Lienz auch an jene Menschen, die Dominik besonders nahestanden. „In Gedanken sind wir bei deiner Familie und all den Menschen, die dir nahestanden. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft und Zusammenhalt.“

„Moch’s guat, Domi!“

„Moch’s guat, Domi!“ Mit diesem letzten Gruß verabschiedet sich der UEC Lienz von Dominik. Was bleibt, sind die Erinnerungen an viele gemeinsame Jahre und ein Platz in der Eislöwen-Familie, der ihm für immer gewidmet ist.