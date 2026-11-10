Kaunertaler Gletscher: Arbeiter von Brettern auf Pistenraupe eingeklemmt

Auf dem Kaunertaler Gletscher (Landeck/Tirol) ist am Montag ein 42-jähriger Arbeiter auf der Ladefläche einer Pistenraupe eingeklemmt worden. Verrutschte Bretter hatten ihn erfasst. Ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus Zams.

Am Montagvormittag, gegen halb zwölf, waren mehrere Arbeiter am Kaunertaler Gletscher mit einem Pistenraupe unterwegs. Auf der Ladefläche transportierten sie Bretter. Unterwegs verrutschte die Ladung. Der Fahrer hielt an, ein zweiter Arbeiter stieg auf die Ladefläche, um die Spanngurte wieder festzuziehen. Dabei rutschten die Bretter weiter und klemmten den 42-Jährigen ein. Der Mann wurde verletzt. Wie schwer, ist laut Polizei noch unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus Zams.