Erbstreit um Anneliese Schuh-Proxauf: Gutachter zweifeln an Testament

Seit sechs Jahren wird um das Millionenerbe der ehemaligen Skirennläuferin Anneliese Schuh-Proxauf gestritten. Jetzt zweifeln Gutachter vor Gericht stark an einem der beiden Testamente. Ein erstes Urteil steht bevor.

Am Bezirksgericht Innsbruck (Tirol) stehen sich zwei Seiten gegenüber, die jeweils ein Testament von Anneliese Schuh-Proxauf vorlegen. Auf der einen Seite eine langjährige Freundin der Verstorbenen. Für sie hat Schuh-Proxauf ein ausführliches Testament unterschrieben, das ein Notar beglaubigt hat. Auf der anderen Seite ein Richter, der sie jahrelang in Rechtsfragen beraten hat. Er legte nach ihrem Tod ein zweites, handgeschriebenes Testament vor: einen Zettel vom 7. September 2020, der ihn zum Alleinerben machen soll, laut ORF.

„Sie war nicht entscheidungsfähig“

Am Montag ging es vor Gericht um die Frage, ob Schuh-Proxauf beim Unterschreiben dieses Zettels überhaupt testierfähig war, also noch ein gültiges Testament machen konnte. Ihr Arzt aus dem Sanatorium Hochrum, wo sie bis zu ihrem Tod behandelt wurde, war als Zeuge geladen. Er beschrieb einen Zustand der akuten Verwirrtheit, ein sogenanntes Delir: „Sie war nicht entscheidungsfähig. Es war nicht mehr möglich, mit ihr zu diskutieren.“ Schuh-Proxauf war damals bettlägerig. Wegen eines chronischen Problems am Knie habe sie Medikamente bekommen, die ihren geistigen Zustand verschlechtert hätten, so ihr Arzt. Sie habe zwar „lichte und weniger lichte“ Momente gehabt. Dass sie ihr Testament ändern wolle, habe sie aber nie gesagt.

Gutachter: kaum testierfähig

Auch ein Neurologe stellte bei Schuh-Proxauf einen aktuten Verwirrtheitszustand fest. Zehn von 13 Risikofaktoren seien erfüllt gewesen. „Die Patientin konnte nicht mehr abwägen“, sagte er. Auch nach der Phase der Verwirrtheit bleibe man noch lange beeinträchtigt. Er kommt zu dem Schluss, dass sie beim zweiten Testament „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ nicht testierfähig war. Ein Psychologe kam in seinem Gutachten zum selben Ergebnis. Ihm fiel außerdem auf, dass Schuh-Proxauf über Jahre immer sehr ausführliche Testamente geschrieben hatte und das zweite auffallend kurz ist. Rechtlich hätte sie zumindest die geistigen Fähigkeiten einer 14-Jährigen haben müssen. Das verneinten beide Gutachter. Der Anwalt des Richters hielt dagegen: In der Woche, in der der Zettel unterschrieben wurde, habe sich ihr Zustand verbessert.

Ein Urteil, aber wohl kein Ende

Mathias Kapferer, der Anwalt der Freundin, sah sich durch die Gutachten bestätigt und schlug eine Einigung vor. Die Gegenseite lehnte ab. Nun muss das Bezirksgericht ein erstes Urteil fällen. Dass der Streit damit endgültig vorbei ist, bezweifeln Beobachter allerdings stark.