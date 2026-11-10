29-Jähriger wird vermisst: Wer hat Marvin B. gesehen?

Seit Montagabend, dem 9. November 2026, fehlt von einem 29-jährigen Mann aus Osttirol jede Spur. Die Facebookseite „Österreich findet euch“ hat nun einen Vermisstenaufruf veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wo ist Marvin B.? Der 29-Jährige aus Gödnach in Osttirol wird seit Montag, dem 9. November 2026, gegen 19.30 Uhr vermisst. Die Facebookseite „Österreich findet euch“ hat einen öffentlichen Suchaufruf gestartet und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Marvin hat ein auffälliges Merkmal

Marvin ist über 1,80 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und trägt einen Oberlippenbart. Besonders auffällig sind seine Augen: Eines ist blau, das andere braun. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll der 29-Jährige eine schwarze Jacke der Marke North Face, eine schwarze Haube derselben Marke sowie eine beige Hose mit einem Loch im Kniebereich getragen haben.

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Mit dem öffentlichen Aufruf möchte die Facebookseite „Österreich findet euch“ möglichst viele Menschen erreichen. „Bitte teilt diesen Beitrag, um so viele Personen wie möglich zu erreichen!“, heißt es darin. Wer Marvin gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, sollte sich an die Polizei wenden. Jeder noch so kleine Hinweis könnte bei der Suche helfen.