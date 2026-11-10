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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Euroscheine und eine Frau, die frustriert auf einen Laptop schaut.
Unbekannte Täter schafften es, die Website der Bank originalgetreu nachzustellen.
Stubaital
10/11/2026
Über 100 Euro

Wollte Kinderkleidung verkaufen: 40-Jährige wird zum Betrugsopfer

Unbekannte Betrüger schlugen online auf einer Verkaufsplattform zu. Eine 40-Jährige fiel beim Kleidungsverkauf darauf hinein, ihr entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Am Abend des 9. November stellte eine 40-Jährige aus dem Stubaital ein Inserat auf einer Online-Verkaufsplattform. Sie bot Kinderkleidung an. Bereits wenige Minuten später meldete sich eine unbekannte Person bei ihr, und bat um ein Video der Artikel. Die 40-Jährige sendete dieses via WhatsApp.

Gefälschte Website leitete zur Zahlung an

Etwa eine halbe Stunde später erhielt die Frau eine gefälschte Mail, die angeblich von der Verkaufswebsite stammte. Über einen Link griff sie daraufhin auf ein ebenfalls falsches Anmeldeportal ihrer Bank zu, und gab dort ihre Kontodaten ein. Als eine Fehlermeldung erschien, wurde die 40-Jährige stutzig. Sie stellte fest dass ein hoher dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Das Konto ließ sie daraufhin umgehend sperren, und wandte sich an die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

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