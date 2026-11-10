Ein LKW, 130 Verstöße: Polizei macht brisante Entdeckung auf A12

Bei einer Lkw-Kontrolle auf der A12 in Tirol machten Polizisten eine ungewöhnliche Entdeckung. Ein 33-jähriger Lenker hatte gleich zwei Fahrerkarten bei sich. Die anschließende Überprüfung brachte zahlreiche Verstöße ans Licht.

Eine routinemäßige Schwerverkehrskontrolle auf der Inntalautobahn (A12) bei Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) brachte am Dienstagvormittag (10. November) zahlreiche Verstöße ans Licht. Gegen 9.39 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion Innsbruck einen in Italien zugelassenen Lkw, der im grenzüberschreitenden Güterverkehr unterwegs war. Am Steuer saß ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger.

Zweite Fahrerkarte entdeckt

Bei der Überprüfung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten fielen den Polizisten Unstimmigkeiten in den gespeicherten GPS-Daten auf. Im Zuge der weiteren Kontrolle übergab der 33-Jährige den Beamten schließlich eine zweite Fahrerkarte, die auf eine andere Person ausgestellt war. Laut Polizei gab der Lenker an, die fremde Karte verwendet zu haben, um Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften zu verschleiern.

128 Verstöße festgestellt

Die anschließende gemeinsame Auswertung beider Fahrerkarten brachte das Ausmaß ans Licht: Insgesamt stellten die Beamten 128 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften fest. Für den Lenker hatte die Kontrolle Konsequenzen. Die Polizei hob eine Sicherheitsleistung im hohen vierstelligen Eurobereich ein und stellte die zweite Fahrerkarte sicher. Darüber hinaus erfolgten zwei weitere Anzeigen wegen des Verdachts der Datenfälschung und der Fälschung eines Beweismittels bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck.