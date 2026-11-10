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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at sieht man einen e-scooter-fahrer und einen notarzt.
Ein 33-Jähriger prallte in Stams mit seinem E-Scooter frontal gegen eine Straßenlaterne und erlitt schwere Verletzungen.
Stams
10/11/2026
Unfall

Scooter kracht frontal gegen Straßenlaterne: Verdacht auf schweres Hirntrauma

Ein E-Scooter-Unfall in Stams (Tirol) endete für einen 33-Jährigen mit schweren Verletzungen. Der Mann krachte frontal gegen eine Straßenlaterne und musste anschließend auf die Intensivstation gebracht werden.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagabend (8. November) in Stams im Bezirk Imst. Gegen 18.45 Uhr war ein 33-jähriger Pole mit seinem E-Scooter auf dem abschüssigen Sportplatzweg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.

Mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in Klinik

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den 33-Jährigen noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Dort musste der Schwerverletzte auf der Intensivstation aufgenommen werden. Auch der E-Scooter wurde bei dem heftigen Aufprall stark beschädigt.

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