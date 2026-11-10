Erleichterung in Osttirol: Vermisster Marvin B. (29) gefunden

Gute Nachrichten aus Osttirol! Nachdem seit Montagabend nach dem 29-jährigen Marvin B. gesucht worden war, gibt es nun Entwarnung. Die Organisation „Österreich findet euch“ hat den Vermisstenaufruf zurückgezogen.

Die Suche nach dem 29-jährigen Marvin B. aus Gödnach in Osttirol hat ein Ende gefunden. Seit Montagabend (9. November) gegen 19.30 Uhr wurde der junge Mann vermisst. Die Organisation „Österreich findet euch“ hatte daraufhin einen öffentlichen Suchaufruf gestartet und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Nun gibt es erfreuliche Nachrichten.

Organisation gibt Entwarnung

Am Dienstagabend (10. November) veröffentlichte „Österreich findet euch“ eine Instagram-Story mit der Aufschrift „Good News“. Der ursprüngliche Vermisstenaufruf wurde dabei deutlich durchgestrichen. Gleichzeitig bedankte sich die Organisation bei allen, die bei der Suche geholfen hatten: „Herzlichen Dank für eure tatkräftige Unterstützung!“, heißt es in der Mitteilung. Wo und unter welchen Umständen der 29-Jährige gefunden wurde, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht veröffentlicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert