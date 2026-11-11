Am 12. November: Neue HOFER-Filiale eröffnet, hat auch am Sonntag offen

In Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) eröffnet mit 12. November 2026 eine neue HOFER-Filiale. Besonders an dieser ist, dass sie während der Sommer- und Wintersaison auch an Sonn- und Feiertagen offen hat.

Es gibt mittlerweile doch schon einige HOFER-Märkte in Salzburg, Tirol und Kärnten, die in der Tourismussaison auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. In Kärnten sind es etwa drei, in Salzburg vier, in Tirol bisher fünf. Dort werden es ab dem 12. November 2026 dann sechs sein, wenn die neueste Filiale des Diskonters in Kirchberg eröffnet – und zwar mit Sonderöffnungszeiten. Heißt konkret: Dort kann man in der Sommer- und Wintersaison auch an Sonn- und Feiertagen einkaufen.

Wann die HOFER-Filiale auch an Sonn- und Feiertagen offen hat

Die Filiale zieht in der Brixentaler Straße 17b ein und wird insgesamt 14 Mitarbeiter beschäftigen. Dort will man die Nahversorgung für die Einheimischen und Touristen ausbauen – und für beide Gruppen eben in der Saison auch Einkaufsmöglichkeiten an Sonn- und Feiertagen schaffen. Im Sommer wird man an besagten Tagen zwischen 8 und 14 Uhr offen haben, im Winter zwischen 12 und 18 Uhr. Der Start selbst findet jedenfalls außerhalb der Saison statt, an den ersten Sonntagen wird die Filiale also noch geschlossen sein. Ab wann die Sonderöffnungszeiten bei HOFER für die Wintersaison gelten, ist aktuell unklar.