Schwerer Arbeitsunfall in Lienz: Mann stürzte drei Meter in die Tiefe

Ein Unfall in einer Montagehalle in Lienz erforderte am Mittwoch die Einsatzkräfte. Ein 53-jähriger Mann stürzte dort von einer Arbeitsbühne ab und zog sich schwere Verletzungen zu.

In einer Montagehalle in Lienz kam es am Mittwochvormittag zu einem folgenschweren Unfall. Ein 53-jähriger Arbeiter stürzte von einer Arbeitsbühne. Der Mann krachte aus einer Höhe von etwa drei Metern auf den darunter befindlichen Betonboden. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Lienz zog er sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins BKH Lienz eingeliefert. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit keine vor“, so die Exekutive abschließend.